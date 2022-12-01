Баня в квартире, ЖКХ и налоги : Как изменится жизнь россиян с 1 декабря Кого освободят от НДФЛ и как оцифруют медицинский полис и ИНН. 1 декабря, 01:40 Обложка © Shutterstock

ОМС

В первый день зимнего месяца в 2022 году вступает в силу закон об обязательном медицинском страховании. Бумажный полис ОМС или цифровой предоставлять при обращении за медицинской помощью — решат сами пациенты. Если выбирать цифровой формат, то необходимо будет предоставлять удостоверение личности.

ЖКХ

Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Александр Авилов

Новый месяц грозит россиянам и повышением стоимости услуг ЖКХ. По расчётам экспертов, тарифы на услуги повысятся не более чем на 9%. Это перенесённая с 1 июля 2023 года индексация тарифов на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение. Следующее повышение платы запланировано на 1 июля 2024 года.

Должники

Со второй половины месяца, 17 декабря, Федеральная служба судебных приставов сможет в автоматическом режиме выяснять необходимую информацию, запрашивая данные у ФНС и кредитных организаций. Это будет делаться для того, чтобы установить имущественное положение должника.

Бани в хрущёвках

С 1 декабря в квартирах многоэтажек можно будет ставить бани в турецком стиле и мини-сауны. Речь идёт о компактных готовых кабинках заводского формата, которые нужно только подключить к электросети. Они должны быть рассчитаны не более чем на двух человек. Полноценные бани по-прежнему в квартире запрещены.

ИНН через "Госуслуги"

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Теперь встать на налоговый учёт и получить ИНН через портал "Госуслуги" можно будет при помощи неквалифицированной электронной подписи, которую получают там же.

Освобождение от НДФЛ

С 1 декабря от НДФЛ (налога в размере 13%) освобождены те, кто отправляет материальную помощь мобилизованным, добровольцам и контрактникам, участвующим в СВО, а также члены их семей. Если помогает предприятие, то передача каких-то вещей или прочего имущества облагаться НДС не будет.

Авторы Елена Стафеева