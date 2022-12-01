Баня в квартире, ЖКХ и налоги : Как изменится жизнь россиян с 1 декабря
Кого освободят от НДФЛ и как оцифруют медицинский полис и ИНН.
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ОМС
В первый день зимнего месяца в 2022 году вступает в силу закон об обязательном медицинском страховании. Бумажный полис ОМС или цифровой предоставлять при обращении за медицинской помощью — решат сами пациенты. Если выбирать цифровой формат, то необходимо будет предоставлять удостоверение личности.
ЖКХ
Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Александр Авилов
Новый месяц грозит россиянам и повышением стоимости услуг ЖКХ. По расчётам экспертов, тарифы на услуги повысятся не более чем на 9%. Это перенесённая с 1 июля 2023 года индексация тарифов на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение. Следующее повышение платы запланировано на 1 июля 2024 года.
Должники
Со второй половины месяца, 17 декабря, Федеральная служба судебных приставов сможет в автоматическом режиме выяснять необходимую информацию, запрашивая данные у ФНС и кредитных организаций. Это будет делаться для того, чтобы установить имущественное положение должника.
Бани в хрущёвках
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С 1 декабря в квартирах многоэтажек можно будет ставить бани в турецком стиле и мини-сауны. Речь идёт о компактных готовых кабинках заводского формата, которые нужно только подключить к электросети. Они должны быть рассчитаны не более чем на двух человек. Полноценные бани по-прежнему в квартире запрещены.
ИНН через "Госуслуги"
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Теперь встать на налоговый учёт и получить ИНН через портал "Госуслуги" можно будет при помощи неквалифицированной электронной подписи, которую получают там же.
Освобождение от НДФЛ
С 1 декабря от НДФЛ (налога в размере 13%) освобождены те, кто отправляет материальную помощь мобилизованным, добровольцам и контрактникам, участвующим в СВО, а также члены их семей. Если помогает предприятие, то передача каких-то вещей или прочего имущества облагаться НДС не будет.