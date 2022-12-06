В ООН призвали к прекращению боевых действий на Украине после атак ВСУ на аэродромы

После атак украинских беспилотников на российские аэродромы в ООН вновь подняли вопрос прекращения огня на Украине. Представитель офиса генерального секретаря организации Стефани Тремблей заявила об этом журналистам.

"Когда у нас случаются подобные ситуации, у нас нет возможности проверить такую информацию. У меня нет комментария конкретно по этой ситуации", — сказала Тремблей.