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6 декабря, 19:43

В ООН призвали к прекращению боевых действий на Украине после атак ВСУ на аэродромы

После атак украинских беспилотников на российские аэродромы в ООН вновь подняли вопрос прекращения огня на Украине. Представитель офиса генерального секретаря организации Стефани Тремблей заявила об этом журналистам.

"Когда у нас случаются подобные ситуации, у нас нет возможности проверить такую информацию. У меня нет комментария конкретно по этой ситуации", — сказала Тремблей.

Однако она указала, что случившееся является поводом "напомнить о необходимости достижения прекращения огня".

В районе курского аэродрома беспилотник атаковал нефтенакопитель

В районе курского аэродрома беспилотник атаковал нефтенакопитель

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев пытался ударить беспилотниками по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Все дроны были перехвачены средствами ПВО, однако при падении обломков погибли трое военнослужащих.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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