Итальянского футболиста отправили в тюрьму за изнасилование студентки

Суд приговорил игрока итальянского футбольного клуба "Дженоа" Маноло Портанова к шести годам тюрьмы по делу о групповом изнасиловании. Об этом сообщает La Stampa.

Всё произошло на вечеринке в Сиене в мае 2021 года. 22-летний футболист был одним из четырёх фигурантов дела вместе с дядей и двумя друзьями. По данным СМИ, спортсмен вместе с родственником добились ускоренного рассмотрения дела, также суд обязал их выплатить компенсацию 21-летней жертве и её семье в размере 100 тысяч евро.

По данным следствия, Портанова уединился со студенткой, однако позже поспособствовал тому, чтобы в комнату попали его дядя, друг и несовершеннолетний брат, совершившие групповое изнасилование. При этом сам футболист утверждал, что секс был по взаимному согласию.