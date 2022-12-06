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6 декабря, 19:12

Итальянского футболиста отправили в тюрьму за изнасилование студентки

Футболиста "Дженоа" Портанова приговорили к шести годам тюрьмы за групповое изнасилование

Суд приговорил игрока итальянского футбольного клуба "Дженоа" Маноло Портанова к шести годам тюрьмы по делу о групповом изнасиловании. Об этом сообщает La Stampa.

Всё произошло на вечеринке в Сиене в мае 2021 года. 22-летний футболист был одним из четырёх фигурантов дела вместе с дядей и двумя друзьями. По данным СМИ, спортсмен вместе с родственником добились ускоренного рассмотрения дела, также суд обязал их выплатить компенсацию 21-летней жертве и её семье в размере 100 тысяч евро.

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По данным следствия, Портанова уединился со студенткой, однако позже поспособствовал тому, чтобы в комнату попали его дядя, друг и несовершеннолетний брат, совершившие групповое изнасилование. При этом сам футболист утверждал, что секс был по взаимному согласию.

Ранее Лайф сообщал, что воспитанник казанского футбольного клуба "Рубин" Антон Адаричев отправлен в СИЗО по делу об убийстве отца из-за ставок на спорт. Также он ранил мать ударом ножом в живот.

Обложка ©

VK / Manolo Portanova ©

Иван Косицын

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