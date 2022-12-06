Мурашко достал с "Ёлки желаний" мечту девочки из Архангельска об электронных ударных

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках форума "Мы вместе" принял участие в ежегодной благотворительной акции "Ёлка желаний", которая проходит сейчас в московском Манеже.

Министр здравоохранения снял с ёлки один из шариков, на котором было написано желание маленькой жительницы Архангельска. Девочка попросила Деда Мороза подарить ей на Новый год электронную барабанную установку.

"Будем поздравлять девочку из Архангельска, попросила электронную барабанную установку, будем искать", — сказал глава Минздрава и добавил, что сыграет на барабанах вместе с ней, потому что "сам ни разу не играл" и хотел бы попробовать.