Стилист рассказала, как лучше одеть близнецов

При выборе одежды для близнецов не стоит одевать их в одинаковые наряды, заявила "Газете.ру" персональный стилист-имиджмейкер Юлия Мореходова. По её словам, абсолютное копирование может негативно сказаться на дальнейшем развитии детей.

"С точки зрения психологии абсолютное копирование образов может негативно сказаться на развитии собственного вкуса и точки зрения. Ребёнок просто не научится выбирать для себя то, что нравится", — объяснила Мореходова.

Она отметила, что при выборе гардероба важно отталкиваться от особенных черт и характеров близнецов. При этом Family Look и вовсе уже не в моде. Сейчас интересно смотрятся образы, схожие внешне, но имеющие свои особенности. В пример стилист привела цвета или принты.

"Собирая гардероб для близнецов, можно сделать ставку на похожесть, но не полную идентичность", — добавила стилист.

При этом в возрасте двух с половиной лет дети уже могут сами начать выбирать одежду и интересоваться деталями гардероба, заключила Мореходова.