Самюэль Это'о извинился за удар ногой по голове блогера на ЧМ в Катаре

Экс-игрок "Барселоны", президент Камерунской федерации футбола Самюэль Это'о извинился за драку с алжирским болельщиком на чемпионате мира в Катаре и призвал алжирцев поскорее забыть болезненное поражение в стыковой встрече.

"После матча Бразилия – Южная Корея у меня произошла ожесточённая ссора с человеком, который, вероятно, был алжирским болельщиком. Я глубоко сожалею о том, что потерял самообладание и отреагировал таким образом, который не соответствует моей личности. Приношу извинения общественности за этот прискорбный инцидент", — написал Это'о в соцсетях.

Он также пообещал продолжать противостоять "непрекращающимся провокациям и ежедневным преследованиям" со стороны некоторых алжирских болельщиков. Стоит отметить, что в ответной стыковой встрече камерунцев со сборной Алжира, прошедшей в конце марта, судья не засчитал два гола алжирских футболистов в ворота команды Камеруна. А решающий мяч, который вывел Камерун на ЧМ в Катаре, был забит в дополнительное время, на 124-й минуте. По версии алжирской стороны, имел место подкуп арбитра.

"После матча Камерун – Алжир я подвергся оскорблениям и бездоказательным обвинениям в мошенничестве. Во время чемпионата мира камерунские болельщики подвергаются преследованиям со стороны алжирцев по тому же поводу. Я хотел бы отметить, что поражение Алжира было жестоким, но полностью соответствовало правилам нашего вида спорта. Все апелляции, поданные в компетентные инстанции, были отклонены", — объяснил Это'о.

Также он призвал "положить конец этой нездоровой обстановке, пока не произошли более серьёзные последствия". А болельщикам сборной Алжира Это'о пожелал обрести покой и "преодолеть разочарование от болезненного поражения, оставив его позади".