Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на крупном турнире впервые с 2008 года

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против команды Швейцарии. Такое с пятикратным обладателем "Золотого мяча" случилось на крупном турнире впервые с 2008 года.

Команда Португалии выйдет на матч 1/8 финала ЧМ в Катаре со швейцарцами в следующем составе: вратарь — Диогу Кошта; защитники: Диогу Далот, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру; полузащитники: Вильям Карвалью, Отавио, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва; нападающие: Жуан Феликс и Гонсалу Рамуш.

В предыдущий раз Роналду не попал в стартовый состав национальной команды на матч крупного турнира на чемпионате Европы 2008 года. Тогда португальцы также встречались со швейцарцами и проиграли со счётом 0:2. Роналду провёл всю встречу на скамейке запасных.