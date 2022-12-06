МВД выдало ориентировку на сбежавшего из детсада в Красноярске малыша

В Красноярске шестилетний мальчик перелез через забор и сбежал с территории детского сада, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. После поступления правоохранителям сообщения о пропаже ребёнка были созданы специальные поисковые группы, а ориентировка на искомого была разослана всем нарядам полиции.

"Предварительно установлено, что в 17:50 ребёнок перелез через забор учреждения и ушёл в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Обнаружен мальчик был живым и здоровым: его в отдел полиции привела неравнодушная женщина. На данный момент стражи порядка выясняют все подробности случившегося.