МВД выдало ориентировку на сбежавшего из детсада в Красноярске малыша
В Красноярске шестилетний ребёнок перелез через забор и сбежал из детского сада
В Красноярске шестилетний мальчик перелез через забор и сбежал с территории детского сада, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. После поступления правоохранителям сообщения о пропаже ребёнка были созданы специальные поисковые группы, а ориентировка на искомого была разослана всем нарядам полиции.
"Предварительно установлено, что в 17:50 ребёнок перелез через забор учреждения и ушёл в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.
Обнаружен мальчик был живым и здоровым: его в отдел полиции привела неравнодушная женщина. На данный момент стражи порядка выясняют все подробности случившегося.
А в Кирове полуторагодовалая малышка в одном подгузнике сбежала из частного детсада во время тихого часа. Отсутствие девочки сотрудники учреждения не заметили. На ребёнка обратили внимание проезжавший курьер и местная жительница, они и позвонили в полицию. Директор детсада "Маленькая страна" приняла решение о его закрытии после инцидента.
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