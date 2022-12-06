Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 декабря, 19:05

МВД выдало ориентировку на сбежавшего из детсада в Красноярске малыша

В Красноярске шестилетний ребёнок перелез через забор и сбежал из детского сада

В Красноярске шестилетний мальчик перелез через забор и сбежал с территории детского сада, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. После поступления правоохранителям сообщения о пропаже ребёнка были созданы специальные поисковые группы, а ориентировка на искомого была разослана всем нарядам полиции.

"Предварительно установлено, что в 17:50 ребёнок перелез через забор учреждения и ушёл в неизвестном направлении", говорится в сообщении.

Обнаружен мальчик был живым и здоровым: его в отдел полиции привела неравнодушная женщина. На данный момент стражи порядка выясняют все подробности случившегося.

В Кирове завели дело на хозяйку детсада, откуда сбежал ребёнок в одних подгузниках

В Кирове завели дело на хозяйку детсада, откуда сбежал ребёнок в одних подгузниках

А в Кирове полуторагодовалая малышка в одном подгузнике сбежала из частного детсада во время тихого часа. Отсутствие девочки сотрудники учреждения не заметили. На ребёнка обратили внимание проезжавший курьер и местная жительница, они и позвонили в полицию. Директор детсада "Маленькая страна" приняла решение о его закрытии после инцидента.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров