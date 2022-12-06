В Белом доме подтвердили намерение Байдена баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден обязательно заявит о готовности переизбираться на второй срок, но сделает это после рождественских и новогодних праздников. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

"Президент намерен участвовать в гонке и собирается поговорить об этом со своей семьёй. Скорее всего, он примет решение в начале следующего года", — сказала она.