Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 декабря, 19:02

В Белом доме подтвердили намерение Байдена баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден обязательно заявит о готовности переизбираться на второй срок, но сделает это после рождественских и новогодних праздников. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

"Президент намерен участвовать в гонке и собирается поговорить об этом со своей семьёй. Скорее всего, он примет решение в начале следующего года", — сказала она.

Кто такой Трамп: Республиканец или демократ и почему он решил снова стать президентом США

Кто такой Трамп: Республиканец или демократ и почему он решил снова стать президентом США

Ранее Лайф писал, что, согласно опросу, 57% граждан США против того, чтобы Джо Байден и Дональд Трамп баллотировались в президенты в 2024 году. Несмотря на это, Трамп уже подал заявку на выдвижение его кандидатуры.

Обложка ©

ТАСС / MP / Ting Shen / picture alliance / Consolidated

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров