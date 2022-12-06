Небензя напомнил, что Россия ждёт реакции ЮНИСЕФ о данных 327 детей в базе "Миротворец"

Постпред РФ при ООН Василий Небензя задал вопрос о реакции ЮНИСЕФ на внесение личных данных 327 детей в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец". Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

"Хотели бы задать сегодня вопрос: что сделал ЮНИСЕФ с момента нашего обращения и как он относится к публикации личных данных несовершеннолетних в Интернете? Есть ли на это реакция от украинских властей?" — спросил дипломат.

Постпред РФ при ООН добавил, что в дальнейшем по подобной "наводке" этих людей могут преследовать, также нередки и случаи их физического устранения, "как это, например, произошло с российской журналисткой Дарьей Дугиной", заключил Небензя.