Госдеп заявил, что США не поставляют Украине оружия для ударов по России

Вашингтон не поставляет Киеву вооружений для нанесения ударов по территории России, заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы не предоставляли Украине вооружения для использования на территории России. Мы очень чётко говорили, что это оборонительные поставки", — сказал он.

Кроме того, представитель Госдепа заверил, что американские власти не подталкивают Украину наносить удары по целям за пределами своей территории. При этом США будут поддерживать Незалежную столько, сколько потребуется, добавил Прайс.