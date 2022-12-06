Историю одомашнивания кошек десять тысяч лет назад установили благодаря ДНК

Учёные из Университета Миссури и Колледжа ветеринарной медицины Массачусетского технологического института выявили основную причину одомашнивания кошек десять тысяч лет назад. Как полагают специалисты, к этому привело изменение образа жизни людей. Результаты их исследования озвучены в статье, которая появилась на сайте журнала Heredity.

Исследователям удалось собрать и проанализировать ДНК кошек в районе Плодородного полумесяца, а также по всей Европе, Азии и Африке. Всего эксперты изучили около 200 различных генетических маркеров. Одними из основных факторов, привлёкшими внимание учёных, стали микросателлиты, которые очень быстро мутируют и рассказывают о последних популяциях кошек, а также о развитии породы за последние несколько сотен лет.

Ещё одним ключевым маркером были однонуклеотидные полиморфизмы, которые представляют собой единичные изменения по всему геному. Результаты анализа подтвердили теорию о том, что кошки, вероятно, были впервые одомашнены только в Плодородном полумесяце. Оказалось, что люди в этом районе перешли к оседлому образу жизни, начав заниматься земледелием. Собранный урожай привлекал множество грызунов, поэтому первые одомашненные кошки стали оказывать жителям услугу.

Однако, как уточняют специалисты, на самом деле кошек следует называть полуодомашненными, поскольку, если их выпустить на волю, они будут охотиться на более мелких животных и смогут выживать и спариваться самостоятельно.