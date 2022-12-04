"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
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4 декабря, 07:30

10 таких шикарных хвостиков, что все вопросы, почему котов так любят, отпадают

От чего зависит миловидность кошек? От лапок и милых мордочек. А что делает усатых по-настоящему элегантными и величественными? Тут не обойтись без шикарного хвоста! Смотрите сами!

"Самый красивый котёнок из тех, что были у меня на передержке в последнее время. Посмотрите на этот хвост!" Someporkhunt.

Фото © Reddit / Someporkhunt

Фото © Reddit / Someporkhunt

"Величественный хвост", — v78.

Фото © Reddit / v78

Фото © Reddit / v78

"Похоже, хвост Тедди никогда не прекратит расти", — absoluuuuuteunit.

Фото © Reddit / absoluuuuuteunit

Фото © Reddit / absoluuuuuteunit

"Киара обожает сидеть так, обхватив лапки своим огромным пушистым хвостом", — MarreMER.

Фото © Reddit / MarreMER

Фото © Reddit / MarreMER

"Возможно, это один из самых величественных хвостов, что я когда-либо встречал", — waitmein.

Фото © Reddit / waitmein

Фото © Reddit / waitmein

"Вот это хвост... Кошка не моя, но от такой я бы точно не отказалась", — Nolear.

Фото © Reddit / Nolear

Фото © Reddit / Nolear

"У Джуниора самый красивый и пушистый хвост, который я когда-либо видел", — Unicornglitteryblood.

Фото © Reddit / Unicornglitteryblood

Фото © Reddit / Unicornglitteryblood

"ЭТОТ хвост!" exoskellyton.

Фото © Reddit / exoskellyton

Фото © Reddit / exoskellyton

"Наипушистейший хвост во всём свете!" Unicornglitteryblood.

Фото © Reddit / Unicornglitteryblood

Фото © Reddit / Unicornglitteryblood

"Познакомьтесь с моим мейн-куном Симбой. У него хвост — натуральный пылесборник", — BloodStalker52.

Фото © Reddit / BloodStalker52

Фото © Reddit / BloodStalker52

Топ-10 лучших поз для сна, по мнению наших любимых котов

Топ-10 лучших поз для сна, по мнению наших любимых котов

Обложка ©

Reddit / v78, Nolear

Сергей Трофимов

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