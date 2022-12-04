10 таких шикарных хвостиков, что все вопросы, почему котов так любят, отпадают
От чего зависит миловидность кошек? От лапок и милых мордочек. А что делает усатых по-настоящему элегантными и величественными? Тут не обойтись без шикарного хвоста! Смотрите сами!
"Самый красивый котёнок из тех, что были у меня на передержке в последнее время. Посмотрите на этот хвост!" — Someporkhunt.
Фото © Reddit / Someporkhunt
"Величественный хвост", — v78.
Фото © Reddit / v78
"Похоже, хвост Тедди никогда не прекратит расти", — absoluuuuuteunit.
Фото © Reddit / absoluuuuuteunit
"Киара обожает сидеть так, обхватив лапки своим огромным пушистым хвостом", — MarreMER.
Фото © Reddit / MarreMER
"Возможно, это один из самых величественных хвостов, что я когда-либо встречал", — waitmein.
Фото © Reddit / waitmein
"Вот это хвост... Кошка не моя, но от такой я бы точно не отказалась", — Nolear.
Фото © Reddit / Nolear
"У Джуниора самый красивый и пушистый хвост, который я когда-либо видел", — Unicornglitteryblood.
"ЭТОТ хвост!" — exoskellyton.
Фото © Reddit / exoskellyton
"Наипушистейший хвост во всём свете!" — Unicornglitteryblood.
"Познакомьтесь с моим мейн-куном Симбой. У него хвост — натуральный пылесборник", — BloodStalker52.
Фото © Reddit / BloodStalker52