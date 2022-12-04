10 таких шикарных хвостиков, что все вопросы, почему котов так любят, отпадают

"Самый красивый котёнок из тех, что были у меня на передержке в последнее время. Посмотрите на этот хвост!" — Someporkhunt.

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"Похоже, хвост Тедди никогда не прекратит расти", — absoluuuuuteunit.

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"Киара обожает сидеть так, обхватив лапки своим огромным пушистым хвостом", — MarreMER.

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"Возможно, это один из самых величественных хвостов, что я когда-либо встречал", — waitmein.

Фото © Reddit / waitmein

"Вот это хвост... Кошка не моя, но от такой я бы точно не отказалась", — Nolear.

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"У Джуниора самый красивый и пушистый хвост, который я когда-либо видел", — Unicornglitteryblood.

Фото © Reddit / Unicornglitteryblood

Фото © Reddit / exoskellyton

"Наипушистейший хвост во всём свете!" — Unicornglitteryblood.

Фото © Reddit / Unicornglitteryblood

"Познакомьтесь с моим мейн-куном Симбой. У него хвост — натуральный пылесборник", — BloodStalker52.