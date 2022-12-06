Тренер Португалии объяснил отсутствие Роналду в старте на матч со швейцарцами
Сантуш: Отсутствие Роналду в старте на матч со Швейцарией связано с тактикой команды
Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш заявил, что отсутствие капитана и лидера национальной команды Криштиану Роналду в основном составе на матч против Швейцарии в рамках 1/8 финала чемпионата мира является тактическим решением.
"Это никак не связано с матчем против Южной Кореи, этот вопрос закрыт. Это вариант, который мы готовили для этой игры за несколько дней. Тактическое решение, не более того. Криштиану — образцовый профессионал, и если он выйдет сегодня, то очень поможет Португалии", — приводит слова наставника португальцев Record.
Роналду принял участие во всех трёх играх группового этапа. Он выходил на поле в стартовом составе, но по ходу матчей его меняли. Таким образом, Роналду ни разу не удалось провести на поле весь поединок. После этого португалец заявлял о недовольстве своим игровым временем и выбором Сантуша.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против команды Швейцарии. В предыдущий раз футболист не попал в стартовый состав национальной команды на матч крупного турнира на чемпионате Европы 2008 года. Лайф также писал, что Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ-2022.