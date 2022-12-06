Португалия стала четвертьфиналистом ЧМ благодаря хет-трику Рамуша

Сборная Португалии стала последним четвертьфиналистом чемпионата мира, разгромив в матче 1/8 финала команду Швейцарии. Встреча завершилась со счётом 6:1.

У португальцев хет-трик оформил Гонсалу Рамуш (17-я минута, 51-я и 67-я). Также голы на счету Пепе (33-я), Рафаэла Геррейро (55-я) и Рафаэла Леана (91-я). Единственный мяч в составе проигравших на счету Мануэля Аканджи.