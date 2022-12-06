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Опубликовано 6 декабря 2022, 23:54

Португалия стала четвертьфиналистом ЧМ благодаря хет-трику Рамуша

Португалия разгромила Швейцарию в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре

Сборная Португалии стала последним четвертьфиналистом чемпионата мира, разгромив в матче 1/8 финала команду Швейцарии. Встреча завершилась со счётом 6:1.

У португальцев хет-трик оформил Гонсалу Рамуш (17-я минута, 51-я и 67-я). Также голы на счету Пепе (33-я), Рафаэла Геррейро (55-я) и Рафаэла Леана (91-я). Единственный мяч в составе проигравших на счету Мануэля Аканджи.

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В четвертьфинале соперником Португалии станет команда Марокко, ранее обыгравшая Испанию в серии пенальти и впервые в своей истории дошедшая до этой стадии. Матч состоится 10 декабря.

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Twitter / Portugal

Артур Лапсаков
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