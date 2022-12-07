Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы за коррупцию

Однако под стражу Фернандес де Киршнер не будут заключать до тех пор, пока действует её неприкосновенность как вице-президента. Решение не может вступить в силу до прохождения всех стадий апелляции. При этом, политик была оправдана по обвинению в участии в преступном сговоре. А вот другие обвиняемые, включая предпринимателя Ласаро Баеса и нескольких экс-чиновников, получили тюремные сроки.