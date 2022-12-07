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6 декабря, 21:59

Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы за коррупцию

Суд первой инстанции приговорил вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер к шести годам лишения свободы по делу о коррупции и лишил пожизненно права занимать государственные должности.

"Приговорить Кристину Фернандес де Киршнер к шести годам за мошенничество", говорится в решении, которое зачитали судьи, расследовавшие дело.

Однако под стражу Фернандес де Киршнер не будут заключать до тех пор, пока действует её неприкосновенность как вице-президента. Решение не может вступить в силу до прохождения всех стадий апелляции. При этом, политик была оправдана по обвинению в участии в преступном сговоре. А вот другие обвиняемые, включая предпринимателя Ласаро Баеса и нескольких экс-чиновников, получили тюремные сроки.

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Число обвиняемых в покушении на вице-президента Аргентины Киршнер увеличилось до четырёх

Напомним, бывшую главу Аргентины Кристину Киршнер обвиняют в коррупции при инфраструктурных работах в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса. Дело против неё было начато ещё в 2016 году.

Обложка ©

Twitter / Cristina Kirchner

Юлия Коновалова

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