Суд признал две фирмы Трампа виновными по делу о налоговом мошенничестве

Две принадлежащие бывшему президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу компании признали виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации. Такое решение принял суд присяжных Манхэттена, сообщает телеканал CNN.

Согласно решению, Trump Organization и Trump Payroll Corp. были замешаны в продолжавшейся 15 лет схеме обмана налоговых органов страны. Как уточняется, обе компании были признаны виновными по всем предъявленным обвинениям. Теперь им грозят штрафы, сумма будет определена позднее.

Сам Трамп и его родственники фигурантами дела не проходят, им не было предъявлено никаких обвинений.