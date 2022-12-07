Суд признал две фирмы Трампа виновными по делу о налоговом мошенничестве
Две принадлежащие бывшему президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу компании признали виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации. Такое решение принял суд присяжных Манхэттена, сообщает телеканал CNN.
Согласно решению, Trump Organization и Trump Payroll Corp. были замешаны в продолжавшейся 15 лет схеме обмана налоговых органов страны. Как уточняется, обе компании были признаны виновными по всем предъявленным обвинениям. Теперь им грозят штрафы, сумма будет определена позднее.
Сам Трамп и его родственники фигурантами дела не проходят, им не было предъявлено никаких обвинений.
Ранее Лайф писал, что экс-советник Трампа Джон Болтон заявил о готовности стать кандидатом на выборах президента США. Такое решение он объяснил необходимостью защиты конституции США на фоне недавнего заявления своего бывшего руководителя.
ТАСС / AP / Rebecca Blackwell