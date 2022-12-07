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6 декабря, 22:34

Суд признал две фирмы Трампа виновными по делу о налоговом мошенничестве

Две принадлежащие бывшему президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу компании признали виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации. Такое решение принял суд присяжных Манхэттена, сообщает телеканал CNN.

Согласно решению, Trump Organization и Trump Payroll Corp. были замешаны в продолжавшейся 15 лет схеме обмана налоговых органов страны. Как уточняется, обе компании были признаны виновными по всем предъявленным обвинениям. Теперь им грозят штрафы, сумма будет определена позднее.

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Сам Трамп и его родственники фигурантами дела не проходят, им не было предъявлено никаких обвинений.

Ранее Лайф писал, что экс-советник Трампа Джон Болтон заявил о готовности стать кандидатом на выборах президента США. Такое решение он объяснил необходимостью защиты конституции США на фоне недавнего заявления своего бывшего руководителя.

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ТАСС / AP / Rebecca Blackwell

Иван Косицын

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