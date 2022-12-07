Роналду ответил, перейдёт ли в клуб из Саудовской Аравии на зарплату в 200 млн евро
Роналду опроверг информацию о переходе в саудовский клуб "Аль Наср"
Португальский нападающий Криштиану Роналду не заключал контракт с футбольным клубом "Аль Наср" из Саудовской Аравии. Об этом сообщил сам спортсмен, чьи слова приводит издание Record.
"Нет, это неправда", — ответил Роналду на вопрос о контракте с клубом из Саудовской Аравии.
Ранее стало известно, что контракт экс-игрока "МЮ" будет заключён на 2,5 года, а зарплата 37-летнего Роналду составит примерно 200 млн евро за сезон.
Напомним, в конце ноября "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Роналду. Футболист ранее заявил о предательстве со стороны английского клуба. Громкое интервью он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. По словам португальца, "Манчестер Юнайтед" пытался вынудить его уйти.
ТАСС / АР / Francisco Seco