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6 декабря, 23:25

Роналду ответил, перейдёт ли в клуб из Саудовской Аравии на зарплату в 200 млн евро

Роналду опроверг информацию о переходе в саудовский клуб "Аль Наср"

Португальский нападающий Криштиану Роналду не заключал контракт с футбольным клубом "Аль Наср" из Саудовской Аравии. Об этом сообщил сам спортсмен, чьи слова приводит издание Record.

"Нет, это неправда", — ответил Роналду на вопрос о контракте с клубом из Саудовской Аравии.

Стал известен новый клуб Роналду, в котором он будет играть уже с 1 января

Стал известен новый клуб Роналду, в котором он будет играть уже с 1 января

Ранее стало известно, что контракт экс-игрока "МЮ" будет заключён на 2,5 года, а зарплата 37-летнего Роналду составит примерно 200 млн евро за сезон.

Напомним, в конце ноября "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Роналду. Футболист ранее заявил о предательстве со стороны английского клуба. Громкое интервью он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. По словам португальца, "Манчестер Юнайтед" пытался вынудить его уйти.

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ТАСС / АР / Francisco Seco

Юлия Коновалова

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