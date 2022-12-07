Евросоюзу предрекли создание армии в следующем году

Страны Евросоюза в 2023 году единогласно примут решение о создании Вооружённых сил ЕС. Об этом говорится в "Шокирующих прогнозах" датского Saxo Bank на будущий год.

Такие шаги будут предприняты на фоне российской спецоперации на Украине, а также роста популярности правых республиканцев в США, сказано в прогнозе.

"Европе необходимо привести в порядок оборонительную позицию ЕС, поскольку она не может полагаться на всё более непостоянный политический цикл США и сталкивается с риском того, что США полностью откажутся от своих старых обязательств перед Европой, возможно, после украинско-российского перемирия", — отмечается в публикации Джона Харди и Кристофера Дембрика.

По мнению аналитиков, страны ЕС запланируют создать собственную армию до 2028 года. На этот проект будет выделено примерно десять триллионов евро.