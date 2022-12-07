Евросоюзу предрекли создание армии в следующем году
Аналитики Saxo Bank предсказали создание Вооружённых сил Евросоюза в 2023 году
Страны Евросоюза в 2023 году единогласно примут решение о создании Вооружённых сил ЕС. Об этом говорится в "Шокирующих прогнозах" датского Saxo Bank на будущий год.
Такие шаги будут предприняты на фоне российской спецоперации на Украине, а также роста популярности правых республиканцев в США, сказано в прогнозе.
"Европе необходимо привести в порядок оборонительную позицию ЕС, поскольку она не может полагаться на всё более непостоянный политический цикл США и сталкивается с риском того, что США полностью откажутся от своих старых обязательств перед Европой, возможно, после украинско-российского перемирия", — отмечается в публикации Джона Харди и Кристофера Дембрика.
По мнению аналитиков, страны ЕС запланируют создать собственную армию до 2028 года. На этот проект будет выделено примерно десять триллионов евро.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ЕС является 51-м штатом США. Такое ироничное замечание политик сделал в ответ на новости об удалении части видео главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, где она говорила о 100 тысячах погибших украинских военных.
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