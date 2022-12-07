В Венгрии отменили ограничение цен на бензин из-за потолка цен на нефть из РФ

Правительство Венгрии решило отменить административное ограничение цен на бензин из-за возникшего в стране дефицита топлива. Его нехватка связана с санкциями ЕС против поставок нефти из РФ, рассказал глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш.

"То, чего мы опасались, сбылось: нефтяные санкции ЕС, вступившие в силу в понедельник, вызвали перебои в поставках топлива в Венгрию, которые ощущают все", — сказал он в беседе с журналистами.

Как уточнил Гуйяш, руководство крупнейшей венгерской нефтегазовой компании MOL уведомило министра энергетики страны о невозможности обеспечить национальную экономику достаточным количеством топлива из-за санкций Евросоюза. По его словам, без импорта топлива страна не сможет поддерживать фиксированную цену на бензин на уровне 480 форинтов за литр (чуть более одного евро). Он отметил, что венгерские власти рассмотрели предложение MOL и приняли решение отменить лимит цен на бензин, который был введён год назад в целях поддержки населения страны.