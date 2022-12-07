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7 декабря, 00:35

Модели OnlyFans напомнили про смертную казнь из-за купальника на матче ЧМ в Катаре

Модель Астрид Ветт посетила матч ЧМ в купальнике и вызвала критику болельщиков

<p>Астрид Ветт. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / astridwett</p>

Астрид Ветт. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / astridwett

Британская модель Астрид Ветт побывала на матче Аргентины и Австралии на ЧМ в Катаре в откровенном наряде, чем вызвала гнев со стороны местных болельщиков. На фото девушка стоит на трибуне в бирюзовом купальном лифе, укороченной рубашке и коротких чёрных джинсовых шортах.

Однако в комментариях стали появляться гневные отзывы. Катарские болельщики назвали наряд постыдным и напомнили девушке о телесных наказаниях и смертной казни за нарушение норм шариата.

"Прикройся и уважай понятия чужой страны", — высказывались подписчики в комментариях.

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Ранее Лайф рассказывал, что охранники заставили журналистку под угрозой ареста удалить видео с давкой на ЧМ в Катаре. По словам Кэтрин Бэтт, ей удалось быстро стереть данные об отправленных в редакцию Daily Mail видеозаписях перед досмотром сотрудников.

Юлия Коновалова

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