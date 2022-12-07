Модели OnlyFans напомнили про смертную казнь из-за купальника на матче ЧМ в Катаре
Модель Астрид Ветт посетила матч ЧМ в купальнике и вызвала критику болельщиков
Астрид Ветт. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / astridwett
Британская модель Астрид Ветт побывала на матче Аргентины и Австралии на ЧМ в Катаре в откровенном наряде, чем вызвала гнев со стороны местных болельщиков. На фото девушка стоит на трибуне в бирюзовом купальном лифе, укороченной рубашке и коротких чёрных джинсовых шортах.
Однако в комментариях стали появляться гневные отзывы. Катарские болельщики назвали наряд постыдным и напомнили девушке о телесных наказаниях и смертной казни за нарушение норм шариата.
"Прикройся и уважай понятия чужой страны", — высказывались подписчики в комментариях.
Ранее Лайф рассказывал, что охранники заставили журналистку под угрозой ареста удалить видео с давкой на ЧМ в Катаре. По словам Кэтрин Бэтт, ей удалось быстро стереть данные об отправленных в редакцию Daily Mail видеозаписях перед досмотром сотрудников.