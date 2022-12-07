Модели OnlyFans напомнили про смертную казнь из-за купальника на матче ЧМ в Катаре

Британская модель Астрид Ветт побывала на матче Аргентины и Австралии на ЧМ в Катаре в откровенном наряде, чем вызвала гнев со стороны местных болельщиков. На фото девушка стоит на трибуне в бирюзовом купальном лифе, укороченной рубашке и коротких чёрных джинсовых шортах.

Однако в комментариях стали появляться гневные отзывы. Катарские болельщики назвали наряд постыдным и напомнили девушке о телесных наказаниях и смертной казни за нарушение норм шариата.

"Прикройся и уважай понятия чужой страны", — высказывались подписчики в комментариях.