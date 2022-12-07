Маск уволил топ-юриста Twitter из-за возможной причастности к скандалу с сыном Байдена

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что уволил заместителя генерального юрисконсульта компании Twitter Джима Бейкера в связи с его возможной причастностью к истории с цензурой вокруг ноутбука сына президента США Хантера Байдена. Об этом предприниматель написал на странице в соцсети.

"Из-за опасений в возможной причастности Бейкера к подавлению информации, которая имеет значение для общественного диалога, сегодня он был уволен из Twitter", — заявил Маск.