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7 декабря, 00:44

Маск уволил топ-юриста Twitter из-за возможной причастности к скандалу с сыном Байдена

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что уволил заместителя генерального юрисконсульта компании Twitter Джима Бейкера в связи с его возможной причастностью к истории с цензурой вокруг ноутбука сына президента США Хантера Байдена. Об этом предприниматель написал на странице в соцсети.

"Из-за опасений в возможной причастности Бейкера к подавлению информации, которая имеет значение для общественного диалога, сегодня он был уволен из Twitter", — заявил Маск.

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Ранее Лайф писал о том, что Илон Маск передал независимому журналисту Мэттью Тайбби внутренние документы, из которых стало известно о давлении властей США на сервис микроблогов. К примеру, представители Демократической партии регулярно заставляли руководство соцсети удалять различные посты, а после скандала с ноутбуком сына президента Хантера Байдена компания всячески скрывала ссылки с разоблачающими данными.

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Wikipedia

Иван Косицын

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