Маск уволил топ-юриста Twitter из-за возможной причастности к скандалу с сыном Байдена
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что уволил заместителя генерального юрисконсульта компании Twitter Джима Бейкера в связи с его возможной причастностью к истории с цензурой вокруг ноутбука сына президента США Хантера Байдена. Об этом предприниматель написал на странице в соцсети.
"Из-за опасений в возможной причастности Бейкера к подавлению информации, которая имеет значение для общественного диалога, сегодня он был уволен из Twitter", — заявил Маск.
Ранее Лайф писал о том, что Илон Маск передал независимому журналисту Мэттью Тайбби внутренние документы, из которых стало известно о давлении властей США на сервис микроблогов. К примеру, представители Демократической партии регулярно заставляли руководство соцсети удалять различные посты, а после скандала с ноутбуком сына президента Хантера Байдена компания всячески скрывала ссылки с разоблачающими данными.