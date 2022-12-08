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7 декабря, 23:23

Дизайнер назвала цвета кухни, которые помогут не съесть лишнего

Дизайнер Ливерко призвала покрасить кухню в чёрный или синий, чтобы не переедать

Дизайнер сети гипермаркетов для дома и сада OBI Анастасия Ливерко рассказала, в какие цвета следует покрасить кухню, чтобы не провоцировать аппетит. В беседе с "Газетой.ru" она отметила, что синий и голубой уменьшают чувство голода, так как натуральные продукты таких цветов практически не встречаются.

Дизайнер также рекомендует обратить внимание на классический чёрный цвет, поскольку он не возбуждает аппетит и позволяет вовремя остановиться. А вот если хочется подстегнуть аппетит, Ливерко советует яркие цвета вроде красного, жёлтого и оранжевого.

"В них еда кажется вкуснее", — заключила эксперт.

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Unsplash

Иван Косицын
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