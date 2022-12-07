Врач перечислила симптомы, которые говорят о непереносимости лактозы

Болезненные ощущения в желудке после приёма молока могут, в частности, говорить о непереносимости лактозы. Как её определить, в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт, диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

Дискомфорт в желудке, урчание и повышенное газообразование после употребления молока могут говорить о непереносимости лактозы. Фото © unsplash

"Плохое усвоение молока — это непереносимость лактозы. При таком состоянии после употребления молока у человека возникают дискомфортные ощущения в желудке, такие как урчание, повышенное газообразование, боли, спазмы", — рассказала собеседница Лайфа.

При таком состоянии характерна утрата фермента лактазы, который расщепляет молочный сахар на две молекулы моносахаридов — глюкозу и галактозу. Если лактоза не расщепилась в тонком кишечнике, она идёт в толстый, провоцируя вздутие, метеоризм и спазмы.

Такие продукты, как творог и сыр, употреблять можно, ведь они не содержат лактозы. Фото © unsplash

Если эти ощущения вам знакомы, то, скорее всего, по словам врача, вы страдаете непереносимостью лактозы. Однако паниковать не стоит — нужно лишь заменить обычное молоко на альтернативное или безлактозное.