Врач перечислила симптомы, которые говорят о непереносимости лактозы
Врач Тихомирова: Признаками непереносимости лактозы являются спазмы, урчание и газообразование
Болезненные ощущения в желудке после приёма молока могут, в частности, говорить о непереносимости лактозы. Как её определить, в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт, диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.
Дискомфорт в желудке, урчание и повышенное газообразование после употребления молока могут говорить о непереносимости лактозы.
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"Плохое усвоение молока — это непереносимость лактозы. При таком состоянии после употребления молока у человека возникают дискомфортные ощущения в желудке, такие как урчание, повышенное газообразование, боли, спазмы", — рассказала собеседница Лайфа.
При таком состоянии характерна утрата фермента лактазы, который расщепляет молочный сахар на две молекулы моносахаридов — глюкозу и галактозу. Если лактоза не расщепилась в тонком кишечнике, она идёт в толстый, провоцируя вздутие, метеоризм и спазмы.
Такие продукты, как творог и сыр, употреблять можно, ведь они не содержат лактозы.
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Если эти ощущения вам знакомы, то, скорее всего, по словам врача, вы страдаете непереносимостью лактозы. Однако паниковать не стоит — нужно лишь заменить обычное молоко на альтернативное или безлактозное.
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