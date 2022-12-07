Названы 4 правила, которые помогут подвести итоги года и после этого не впасть в депрессию

Когда, если не в конце декабря, вспомнить и проанализировать всё, что случилось с нами за прошедшие 365 дней? Но как сделать это правильно и извлечь для себя ценные уроки на год наступающий? Об этом читателям Лайфа рассказала психолог Светлана Назоева.

Не сравнивайте себя с другими

В конце года многие подводят итоги в своих социальных сетях. Кто-то освоил полезный навык, кто-то выучил ещё один язык или открыл новое дело. Большинство из нас автоматически сравнивает свои результаты с чужими. И, как правило, не в свою пользу. Здесь, по словам психолога, и скрывается главная опасность. Нужно уважать свой темп, свою скорость, с которой вы движетесь к своим целям. Относиться к себе бережно и экологично — должно стать вашей главной задачей. И не только при подведении итогов года.

"Дело здесь не в том, что кто-то достигает, пока вы "сидите на печи", а в том, что все мы, современное общество, давно стали заложниками культуры "достигаторства". Поэтому если ваши результаты не измеряются числом заработанных миллионов, то это не значит, что год для вас был пустым, а вы неудачник. Помните, вам не надо конкурировать со всем миром", — призывает собеседница Лайфа.

Ищите позитив

Оглядываясь назад, первое, что вспоминается, — тот эмоциональный фон, которым были окружены последние 12 месяцев. И здесь психолог советует научиться видеть хорошее во всём, даже в небольших достижениях и поступках. Для выработки этого навыка есть хорошая практика: каждый день записывать три вещи, которые сделали вас счастливым сегодня. Начните уже сейчас. И через год вы сможете записать в свои достижения новый полезный навык.

"Жизнь полна сложностей, но это не значит, что именно сложности должны определять вашу жизнь. Сосредоточиться стоит не на проблеме, а на способах её решения", — говорит эксперт.

Психолог Светлана Назоева считает, что относиться к себе бережно и экологично нужно всегда, а не только при подведении итогов года. Фото предоставлено Лайфу героиней публикации

Не стесняйтесь хвалить себя

Критиковать (как окружающих, так и себя) намного проще, чем хвалить, однако похвала намного полезнее критики. Она даёт не только мотивацию, но и уверенность в своих силах. Собеседница Лайфа советует никогда не списывать свой успех на действие внешних сил и отдельно выделять те моменты, которые потребовали от вас приложения всех лучших качеств.

"Похвалите себя так, как если бы вы хвалили очень любимого и дорогого вам человека. Не бойтесь переборщить", — рекомендует Светлана Назоева.

Не ругайте себя за обещания, которые вы не сдержали

По статистике, менее 10% людей способны сдержать обещание, данное самому себе. По словам психолога Назоевой, огромного количества целей мы не достигаем просто потому, что они навязаны нам извне.

"Важно не то, какое количество обещаний вы сдержали, а то, насколько эти обещания соответствуют вашим интересам. Подумайте, что из того, что имеет значение именно для вас, вы хотели бы реализовать в своей жизни", — рекомендует собеседница Лайфа.