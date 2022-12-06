Легче не станет никому: Психолог назвал 10 вещей, о которых нельзя рассказывать родственникам О некоторых вещах не стоит рассказывать даже родственникам. Ведь проявить сочувствие или протянуть руку помощи смогут не все, а кто-то попытается использовать ваши секреты в своих целях. 5 декабря, 23:40 Обложка © Shutterstock

Как отмечал клинический психолог Джошуа Коулмэн, многие родители лезут в жизнь своих взрослых детей, давят на них, влияют на их решения.

Чтобы выйти на конструктив, эксперт рекомендовал поменять вектор общения. Не нужно бояться показаться грубым, если речь идёт о личных границах.

— Если определённые темы вызывают дискомфорт, дайте понять, что они запрещены во время вашего общения. Установление границ поможет почувствовать себя увереннее и научит контролировать свои отношения с родственниками, — подчеркнул Джошуа Коулмэн. По большому счёту это десять тем, которые следует обходить стороной.

Проблемы в отношениях

Все проблемы, недопонимания и разногласия, возникающие в семейной жизни, касаются исключительно мужа и жены. В Евангелии от Матфея есть такие строчки: "…посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть".

В случае чего можно сходить к проверенному семейному психологу. Но впутывать сюда своих родителей не стоит. Это шаг к расколу, интригам, ещё большей путанице. Это же касается и добрачных отношений. Каждый взрослый человек должен обустраивать свою личную жизнь сам. На этом пути неизбежны ошибки и промахи, но через всё это нужно пройти самому. Выносить сор из избы — значит обесценивать отношения, лишать их интимности.

Зарплата и траты

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Деньги — это не менее серьёзная сторона жизни, чем отношения. Тем более что эти сферы в браке тесно взаимосвязаны. Если финансовые дела детей идут на подъём, родственники могут начать претендовать на "излишки". Если сын или дочь влезли в долги, родители могут почувствовать за собой право вмешиваться в их жизнь, давать советы, влиять, давить.

Согласно исследованию Американской ассоциации брачной и семейной терапии (AAMFT), пары, которые хорошо относятся друг к другу во времена финансового стресса и не выносят сор из избы, живут намного лучше тех, кто впутывает в свои проблемы других. Деньги любят тишину. Но это не значит, что не нужно помогать своим родным в трудной ситуации. Это совсем другое.

Чужие секреты

Если кто-то кому-то доверил секрет, значит, он уверен, что эта информация не выйдет за пределы комнаты. Здесь дело не только в родственниках — сплетничать о чужих тайнах нельзя ни с кем. Другое дело, что некоторые ставят знак равенства между собой и родственниками и считают, что те имеют право на доступ к конфиденциальной информации. Но нет. Во-первых, ничего хорошего из этого не выйдет, во-вторых, никакой пользы родне чужие секреты не принесут.

Вредные привычки

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Ещё один важный момент. Если решили раскрыть свою подноготную близким, задайте себе вопрос, принесёт ли это какую-то пользу или просто даст лишний повод для сплетен, для взглядов исподлобья.

Если вредные привычки не мешают нормально жить — это личное дело каждого взрослого человека. Если мешают — он обращается за помощью к специалисту. Родственники — не психологи и не наркологи. Кстати, если кто-то из родных работает в такой сфере, то, согласно врачебной этике, он не может оказывать услуги психотерапевта и нарколога своим близким. Это называется “контрперенос”, когда излишняя эмоциональная связь между пациентом и врачом мешает объективности.

Подробности личной жизни

Тут, наверное, и так всё понятно. В 100% случаев это не имеет никакого смысла, а порой может и навредить. В случае раздора с родными подробности интимной жизни могут стать предметом сплетен или инструментом шантажа. В конечном итоге склонность обсуждать такое с родными попахивает некоей формой психического отклонения.

Планирование беременности

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Во многих семьях принято давить на молодых вопросом: "Ну когда вы уже заведёте ребеночка?" Во-первых, это бестактно, во-вторых, это личное дело каждой пары. Не стоит заводить детей только для того, чтобы порадовать "своих стариков", угодить им. Иначе высок риск родить ребёнка, который просто окажется обузой. Все разговоры в данном направлении стоит пресекать, обозначив, как советовал Коулмэн, личные границы.

Секреты одного из родственников

Всегда есть "правильные" и "неправильные" родственники, всегда есть свои скелеты в шкафу. Но в случае с родными никогда не стоит переходить на ту или иную сторону конфликта, потому что легко оказаться между молотом и наковальней. Не стоит превращать свою жизнь в плохую комедийную драму. Да и в хорошую тоже не стоит. У каждого человека своя правда, и принимать чью-то сторону не стоит. Каждый человек имеет право на принятие определённых решений, и в случае с родственниками не стоит забывать, что разные люди действуют в различных обстоятельствах по-разному. Критику за поступки, разумность которых непонятна или сомнительна, лучше оставить как минимум до полного прояснения ситуации.

Планы на будущее

Планы на то и планы, что это личная дорожная карта, ориентир, а не предмет для гордости или обсуждений. Даже со своими родителями. Обсуждать планы со своей половинкой можно и нужно, потому что они напрямую влияют и на его (её) жизнь. Всех остальных планы не касаются.

Профессора психологии Эдвин Лок и Гэри Латем отмечали в своих исследованиях, что для эффективного целеполагания нужно фиксировать планы на бумаге, но делается это для себя.

Разговоры с родственниками и друзьями о великих стремлениях, как правило, настолько удовлетворяют человека, что он, скорее всего, после этого потеряет вкус к переменам. И, кстати, одна из причин, почему некоторые люди делятся своими планами, состоит в том, что они сами не уверены в верности выбранного пути и ищут поддержку извне.

Планы на отпуск

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Если нет желания испортить себе и своей половинке настроение перед отпуском, не стоит сильно распространяться про поездку на Мальдивы или в Турцию. Велика вероятность, что родственники будут обвинять в транжирстве. Или, что ещё хуже, начнут завидовать.

— У людей также может развиться чувство гнева или обиды, когда их ценности или цели сильно отличаются от ценностей или целей членов их семьи, — отметил Джошуа Коулмэн.

Лучше привезти им потом какой-нибудь заморский сувенир и зарядить позитивом, полученным в жарких странах.

Ошибки прошлого

Иногда семейные посиделки за большим столом, разгорячённые различными алкогольными напитками, превращаются в вечера откровений. О чём точно не стоит говорить, так это о своих ошибках прошлого.

Если для рассказчика это дела давно минувших дней, то для родственников может стать новостью дня. Пойдут сплетни, пересуды. Это может подорвать доверие между близкими, может бросить тень на самого рассказчика. Зачем по второму кругу переживать неприятную ситуацию, где был не на высоте, да ещё в присутствии старшего поколения? Лишняя трата сил, энергии, внесение сумбура в свою жизнь.

Единственная ситуация, при которой поддержка близких точно не помешает, — любой вид насилия со стороны партнёра. Однако, если с родственниками не выстроены доверительные отношения, этого также лучше не делать, а обращаться сразу к профессионалам.

Стоит ли обращаться за помощью к родственникам? 0 Да, но в крайнем случае Зависит от того, какие родственники Нет, никогда

Авторы Евгений Самарин