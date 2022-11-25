Семейное древо: 5 вещей, которые нельзя позволять родственникам Говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Порой ярче всего это иллюстрируется сферой родственных отношений. 25 ноября, 01:40 Фото © Shutterstock

Почему родственники лезут в личную жизнь

Французский писатель Этьен Рей писал, что семья — это группа людей, которых соединяют узы крови и ссорят денежные вопросы. Однако ссорят не только денежные вопросы, но и столкновение разных взглядов на жизнь. При этом при любом удобном случае некоторые родственники оправдывают свои разрушительные действия тем, что они всё-таки родня и что им можно всё простить.

Современная психология расставляет точки над "i". Есть пределы, за которые никому не позволено заходить. А лезут в личную жизнь родственники по разным причинам. Отправная точка — "яйца курицу не учат". И ничего, что "цыплята" давно вылупились и создали свои семьи. Также многие родственники поучают младшее поколение из-за неудовлетворённости собственной жизнью, из-за стремления почувствовать свою нужность.

Как перестать думать о человеке

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Большинство родственников, не успевших устроить личную жизнь, очень любят давать советы. Как реагировать на такое? Никто лучше самого человека не знает, как ему одеваться, где работать, с кем встречаться, куда тратить деньги. Все алгоритмы действий строятся исходя из личного опыта, из собственных просчётов или попаданий в яблочко. Как ни крути, но прошлое поколение всегда хоть немного будет отставать от современных реалий, трендов, изменений в этике. Сегодня этот разрыв сократился, но правило остаётся.

Если же человеку потребуется консультация по какому-то конкретному вопросу вроде "как оформить сделку", "подписывать или не подписывать договор", "где взять ссуду", "как продать/купить недвижимость", то целесообразнее обратиться к профильному специалисту. Это касается и вопросов здоровья, и вопросов питания. Исключение из правил — если родственник по совместительству сам профильный специалист. Но даже в этом случае родственные отношения вносят нотку субъективности. Простейший вариант — перестать думать о родственнике как о человеке, который разбирается в той или иной области, пока не будет доказано обратное.

Как воспитывать мальчика, девочку или нескольких детей

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Одно дело — отправить дочку или сына к бабушке на выходные, другое — полностью переложить на старшее поколение бремя воспитания. Некоторые так и поступают, руководствуясь нехваткой времени, сил, опыта. В этом случае нужно задать себе вопрос: "А мои отношения с родителями, они вообще были идеальными? А вот эта психотравма — не их ли заслуга?"

Есть риск, что бабушки и дедушки при воспитании внуков допустят те же ошибки, что и при воспитании собственных детей. Даже если старшее поколение адекватно, оно не заменит детям их собственных родителей. В конце концов, путёвку в жизнь дают именно родители, а бабушки и дедушки в идеале скрашивают этот процесс. Современные психологи не рекомендуют родителям отправлять своих чад к дедушкам и бабушкам на все летние каникулы. Три месяца — очень большой срок, за это время ребёнка очень легко перенастроить, что создаст проблемы в общении между детьми и родителями. Вполне возможно, что в более патриархальном обществе модель "бабушки – внуки" себя оправдывала, но мир сильно изменился.

Как устроиться на работу

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Авторитетный психолог Альберт Бандура однажды заключил, что много судеб изломано только из-за того, что в какой-то момент ребёнок позволил родителям лезть в свою профессиональную жизнь. Родители, как правило, проецируют собственные страхи, представления о мире и ожидания на детей. Если это адекватные родители, они отдают себе в этом отчёт, но, как показывает практика, такое случается редко. Большинство комплексов зарождается в родительском доме. "Ты не сможешь", "Это не твоё", "У тебя не получается", "Лучше тебе пойти по моим стопам".

Но это всё суждения, которым можно противопоставить одно правило. Правило десяти тысяч часов практики. Человек может освоить любую сферу, к которой у него лежит душа, если приложит максимум усилий. Родители, как правило, наблюдают только первые профессиональные шаги своих чад и зачастую делают неверные далеко идущие выводы. Психологи рекомендуют аккуратно давать советы по трудоустройству и заранее выяснять, чем дети хотят заниматься.

Давать в долг — это как давать таблетки новорождённым

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Чем с точки зрения психологов хороши отношения не с родственниками? Никто никому ничего не должен, если не брал на себя какие-либо обязательства, зафиксированные юридически.

С родственниками всё сложнее. Иногда они используют рычаги влияния: "А помнишь, я тебе помог?" или "Ты мне должен, ведь я нянчил твоего сына". Давайте скажем прямо: модель "ты мне — я тебе" далеко не лучшая в мире, если дело касается родни. Это не значит, что не нужно помогать родным или отказываться от их помощи в трудную минуту. Но не нужно из этого делать бартер. Вспоминать про "одолжения", сделанные без особого труда, — путь в тупик. И напоминать об этом нужно аккуратно, как будто обращаешься не со взрослым человеком, а с новорождённым, которому нужно дать лекарство: помогут уговоры и мягкий тон.

При этом от помощи родственников следует отказываться, если в ней нет острой необходимости. Иначе можно очень сильно запутаться, да ещё и прослыть "неблагодарным сыночком". Всё просто: помогать нужно, но никакого бартера.

Как избежать стресса

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Человек очень много сил тратит на то, чтобы выстроить комфортную жизнь, чтобы, как принято говорить, встать на ноги. При этом факторы стресса атакуют отовсюду. Тревожная новостная повестка. Отношения с начальством. Финансовые обязательства. Тревога за будущее детей. Ещё на заре своей карьеры знаменитый исследователь Филип Зимбардо, известный проведением Стэнфордского эксперимента, предположил, что родственники любят жаловаться на свою жизнь не с целью решить проблему, а просто поныть. Некоторые любят поделиться негативными новостями, которые они почерпнули из телевизора. Так проявляется пассивная агрессия.

Активная агрессия заключается в нежелании понять, что у детей свои проблемы и своя жизнь, в нежелании принимать их жизненный уклад, в стремлении навязать свою точку зрения по праву старшинства. И здесь очень важно очертить границы, объяснить родственнику, что он дорог и любим, но подстраиваться под его "хотелки" никто не будет.

По некоторым данным, около 28% молодых россиян живут с родственниками. Живя под одной крышей с роднёй, очень трудно гнуть свою линию, в идеале лучше съехать на съёмное жильё. В любом случае для того, чтобы отстаивать свою позицию, нужно обрести финансовую независимость. Потому что всё остальное — область психологии. И там есть неписанное правило для всех: соблюдай личные границы, кем бы ты ни был.

Фото © Shutterstock Стоит ли советоваться с родственниками? 0 Да. У них больше опыта Нет. Нужно думать своей головой Только в крайнем случае

Авторы Евгений Самарин