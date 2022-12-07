РФ рассматривает разные варианты ответа на введение потолка цен на нефть, заявил Песков
Песков: Россия озвучит ответное решение на введение потолка на нефть сразу после его принятия
Москва рассматривает различные варианты ответов на введение странами Евросоюза и G7 потолка цен на российскую нефть. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение доведут до общественности сразу после его принятия. Его слова приводит РИА "Новости".
"Рассматриваются различные варианты. После того как решение будет принято, оно будет обнародовано", — сказал пресс-секретарь президента.
Сегодня газета "Ведомости" сообщила, что власти России рассматривают три варианта ответа на введённый западными странами потолок цен на импорт нефти. Первый вариант предполагает полный запрет на продажу чёрного золота странам, поддержавшим ограничение, второй — запрет на экспорт по контрактам, а третий — введение так называемой индикативной цены.
Напомним, 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемое морем российское чёрное золото. Она будет пытаться вместе со странами G7 и Австралией ввести для остальных покупателей ценовой потолок 60 долларов за баррель на российскую нефть. Также Лайф рассказывал, что после начала действия эмбарго и потолка цен на российскую нефть у берегов Турции образовалась пробка из танкеров.
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