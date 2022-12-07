РФ рассматривает разные варианты ответа на введение потолка цен на нефть, заявил Песков

Москва рассматривает различные варианты ответов на введение странами Евросоюза и G7 потолка цен на российскую нефть. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение доведут до общественности сразу после его принятия. Его слова приводит РИА "Новости".

"Рассматриваются различные варианты. После того как решение будет принято, оно будет обнародовано", — сказал пресс-секретарь президента.

Сегодня газета "Ведомости" сообщила, что власти России рассматривают три варианта ответа на введённый западными странами потолок цен на импорт нефти. Первый вариант предполагает полный запрет на продажу чёрного золота странам, поддержавшим ограничение, второй — запрет на экспорт по контрактам, а третий — введение так называемой индикативной цены.