Задержан преступник, напавший на полицейских в Новошахтинске
В Ростовской области задержали преступника, напавшего на полицейских в Новошахтинске, его обнаружили в пустующем здании. Сейчас с мужчиной работают следователи. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
"Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-разыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия", — написал губернатор в телеграм-канале.
Как уже писал Лайф, накануне неизвестный в камуфляже открыл огонь по сотрудникам ОМВД России по Новошахтинску, после чего скрылся. Один из силовиков получил огнестрельное ранение. По всему региону был введён план "Сирена". Правоохранители разыскивали мужчину ростом 180–190 сантиметров, одетого в камуфляж и вооружённого пулемётом.
LIFE