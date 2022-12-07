Задержан преступник, напавший на полицейских в Новошахтинске

В Ростовской области задержали преступника, напавшего на полицейских в Новошахтинске, его обнаружили в пустующем здании. Сейчас с мужчиной работают следователи. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

"Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-разыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия", — написал губернатор в телеграм-канале.