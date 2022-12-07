Россияне готовы потратить до 25 тысяч рублей на новогодний стол, показал опрос

Перед Новым годом россияне больше всего тратятся на продукты и подарки. При этом экономить готовы на фейерверках (23,5%) и на новогодних нарядах (16,6%). Об этом свидетельствуют данные опроса "АльфаСтрахования", который появился в распоряжении RT.

Аналитики выяснили, что на новогодний стол россияне планируют потратить до 25 тысяч рублей. Угощения на сумму от 10 до 15 тысяч могут позволить себе 32,6%, от 15 до 25 тысяч — 25,8% и от 5 до 10 тысяч — 28%. При этом 29,5% опрошенных готовы накупить подарков родным и близким на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. А 12,4% готовы разбить копилку и раскошелиться: говорят, что совсем не боятся потратить от 25 до 50 тысяч рублей.

Кстати, почти половина опрошенных отмечают Новый год в узком семейном кругу (почти 41%), а 33,6% не планируют особых торжеств и просто проведут вечер дома перед телевизором. 26% собираются с друзьями, а 25,6% пойдут в гости. При этом 16% респондентов оказались путешественниками, которые проведут праздники в поездках по России, а 9,3% даже готовятся к отдыху за границей.