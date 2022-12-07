Аксёнов разрешил крымчанам фейерверки в новогоднюю ночь

Глава Крыма Сергей Аксёнов снял ограничения на использование пиротехники в Крыму в новогоднюю ночь. Соответствующие изменения внесены в указ "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым".

"Принято решение на период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года включительно снять ограничения на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий", — написал Аксёнов в телеграм-канале.

При этом Аксёнов призвал крымчан соблюдать "определённые моральные рамки" в дни праздников. Он также напомнил, что безопасность полуострова обеспечивается благодаря мужеству и стойкости наших воинов.

"Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан. Пусть центром предстоящих праздников станут наши семьи, а главными их участниками — дети", — добавил он.