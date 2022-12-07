В России хотят разрешить использовать маткапитал на санаторно-курортное лечение семьи

Россиянам могут разрешить использовать средства материнского капитала на санаторно-курортное лечение семьи. Соответствующие обращения были направлены в Минздрав и Минтруд, пишет RT.

Как рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, на путёвки могут рассчитывать лица, имеющие право на получение государственной соцпомощи. Необходимо дождаться своей очереди, которая формируется по дате подачи заявления, независимо от места проживания.

При этом количество поданных заявок значительно превышает количество выделяемых путёвок за счёт субсидий из федерального бюджета на санаторно-курортное лечение. По словам Волынец, множество семей не могут получить соцуслуги и не имеют финансовой возможности, однако очень хотят воспользоваться санаторно-курортным лечением. Поэтому необходимо принять данную инициативу, которая бы стала "действенным способом поддержки здоровья всех членов семьи".