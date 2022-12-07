Власти Китая решили ослабить коронавирусные ограничения по всей стране

В Китае ослабили ограничительные меры, введённые ранее в рамках контроля за распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения страны.

Теперь власти могут вводить зоны высокого риска в зданиях, квартирах, на этажах и в домохозяйствах, хотя ранее это делалось по территориально-административным единицам. Кроме того, пациенты, которые переносят ковид в лёгкой форме или же вовсе бессимптомно, отныне могут самостоятельно выбирать, лечиться дома на самоизоляции или на карантине в специальном учреждении.

Также в Китае отменили обязательное ПЦР-тестирование для граждан, чья работа не связана с риском инфицирования коронавирусом и не подразумевает контактов с детьми или пожилыми людьми.