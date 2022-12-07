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7 декабря, 07:10

Власти Китая решили ослабить коронавирусные ограничения по всей стране

В Китае ослабили ограничительные меры, введённые ранее в рамках контроля за распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения страны.

Теперь власти могут вводить зоны высокого риска в зданиях, квартирах, на этажах и в домохозяйствах, хотя ранее это делалось по территориально-административным единицам. Кроме того, пациенты, которые переносят ковид в лёгкой форме или же вовсе бессимптомно, отныне могут самостоятельно выбирать, лечиться дома на самоизоляции или на карантине в специальном учреждении.

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Также в Китае отменили обязательное ПЦР-тестирование для граждан, чья работа не связана с риском инфицирования коронавирусом и не подразумевает контактов с детьми или пожилыми людьми.

В последние недели в Китае фиксируется рекордная заболеваемость ковидом. Суточный прирост заболевших превышает 30 тысяч человек. В связи с этим в стране были введены ограничения, которые, в свою очередь, вызвали массовые протесты.

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ТАСС / AP / Andy Wong

Максим Плетнёв
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