Фирменную жвачку сгоревшего в Приморье ресторана из топ-25 России продадут за $1000
Во Владивостоке за тысячу долларов продают жвачку из сгоревшего ресторана Zuma
В Сети появилось объявление о продаже жевательной резинки за тысячу долларов (63 тысячи рублей). Как заверяет продавец, это та самая "оригинальная жвачка" из сгоревшего ресторана паназиатской кухни Zuma во Владивостоке.
Объявление о продаже жвачки из ресторана Zuma. Скришнот © FarPost.ru
"Продаю оригинальную жвачку из ресторана Zuma. А все деньги пойдут в фонд", — говорится в объявлении.
Как рассказал продавец РИА "Новости", он получил жвачку всего за сутки до пожара в ресторане. Раньше её давали клиентам вместе со сдачей и чеком. Поэтому, по его словам, это одна из последних сохранившихся "реликвий".
Напомним, во Владивостоке сгорел известный ресторан Zuma. Возгорание началось на кухне, а площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Пожарные смогли не допустить перехода огня на рядом стоящие здания, но сам ресторан выгорел полностью. Zuma является крупнейшим паназиатским рестораном на Дальнем Востоке и занимает 25-е место в рейтинге лучших заведений страны по версии Всероссийской ресторанной премии Wheretoeat Russia.