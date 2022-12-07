Фирменную жвачку сгоревшего в Приморье ресторана из топ-25 России продадут за $1000

В Сети появилось объявление о продаже жевательной резинки за тысячу долларов (63 тысячи рублей). Как заверяет продавец, это та самая "оригинальная жвачка" из сгоревшего ресторана паназиатской кухни Zuma во Владивостоке.

Объявление о продаже жвачки из ресторана Zuma. Скришнот © FarPost.ru

"Продаю оригинальную жвачку из ресторана Zuma. А все деньги пойдут в фонд", — говорится в объявлении.

Как рассказал продавец РИА "Новости", он получил жвачку всего за сутки до пожара в ресторане. Раньше её давали клиентам вместе со сдачей и чеком. Поэтому, по его словам, это одна из последних сохранившихся "реликвий".