Священник-тиктокер заявил, что Рождественский пост — ёлке не помеха

Рождественский пост — ёлке не помеха. Как рассказал священник Николай Бабкин, у церкви нет никаких правил, запрещающих украшать ёлку перед Новым годом.

"Непонятно, почему среди верующих столько споров вокруг рождественского древа. Это христианский символ древа жизни из рая, когда-то украшаемый вкусняшками. "Так пост ведь", — можно возразить. Нет никаких церковных правил насчёт украшения ёлок пластиком и мишурой. Если ты не кот, тебя это точно не соблазнит", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".

А споров разгорается и правда много: одни говорят, что ставить ёлку раньше 30–31 декабря — это по-западному, а другие настаивают, что ель — это рождественское дерево, поэтому "грех, и до Рождества ни-ни". Есть те, кто верит, что ставить праздничное дерево вообще придумали на Руси. А протестанты рассказывают легенду про Мартина Лютера, согласно которой в Рождественскую ночь в лесу он увидел звезду, которая вдруг спустилась на макушку ели.

"Лично я сторонник украшения дома до наступления праздников. Но не так, чтобы завесить весь дом мишурой за 1–2 дня. Лучше готовиться к празднику постепенно и всей семьёй", — поделился священник.