Священник-тиктокер заявил, что Рождественский пост — ёлке не помеха
Священник Бабкин: Нет никаких правил, запрещающих из-за поста украшать ёлку заранее
Рождественский пост — ёлке не помеха. Как рассказал священник Николай Бабкин, у церкви нет никаких правил, запрещающих украшать ёлку перед Новым годом.
"Непонятно, почему среди верующих столько споров вокруг рождественского древа. Это христианский символ древа жизни из рая, когда-то украшаемый вкусняшками. "Так пост ведь", — можно возразить. Нет никаких церковных правил насчёт украшения ёлок пластиком и мишурой. Если ты не кот, тебя это точно не соблазнит", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".
А споров разгорается и правда много: одни говорят, что ставить ёлку раньше 30–31 декабря — это по-западному, а другие настаивают, что ель — это рождественское дерево, поэтому "грех, и до Рождества ни-ни". Есть те, кто верит, что ставить праздничное дерево вообще придумали на Руси. А протестанты рассказывают легенду про Мартина Лютера, согласно которой в Рождественскую ночь в лесу он увидел звезду, которая вдруг спустилась на макушку ели.
"Лично я сторонник украшения дома до наступления праздников. Но не так, чтобы завесить весь дом мишурой за 1–2 дня. Лучше готовиться к празднику постепенно и всей семьёй", — поделился священник.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, когда лучше начинать готовиться к Новому году. Делать это стоит не раньше чем за две недели. Как объяснила психолог Галина Руснак, в противном случае есть шанс перегореть и устать от ощущения праздника.
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