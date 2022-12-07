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7 декабря, 06:44

Врач перечислила специалистов, которых нужно посещать раз в полгода

Врач Зяблова: Офтальмолога, кардиолога и эндокринолога нужно посещать раз в полгода

Большинство болезней развивается постепенно, поэтому регулярное посещение медиков увеличивает шансы на их раннюю диагностику. Как рассказала в беседе с газетой "Известия" заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова, осмотр у некоторых специалистов нужно проходить раз в полгода.

Она пояснила, что решившим сделать комплексный анализ организма в первую очередь стоит посетить терапевта. Доктор проведёт первичный осмотр, назначит анализы и при необходимости направит к другому специалисту. Если у человека есть хронические заболевания, ему стоит навещать профильных врачей на постоянной основе.

Многие люди большое количество часов проводят за компьютером, и их зрение может ухудшаться. Поэтому одним из обязательных для посещения врачей является и офтальмолог. Не стоит забывать о кардиологе и эндокринологе, продолжила Зяблова, так как сердце и гормоны оказывают значительное влияние на организм и общее самочувствие.

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"Есть специалисты, посещать которых можно не так часто, но они не менее важны. Раз в год мужчинам необходимо посещать уролога, а женщинам — гинеколога. Это нужно для своевременного выявления заболеваний мочеполовой системы", — подчеркнула доктор.

К тому же в последнее время появилась масса доступных способов, которые упрощают общение с медиками. Например, можно обратиться за консультацией к специалистам телемедицинских сервисов, а также записаться на офлайн-приём через интернет.

Ранее Лайф рассказывал о случаях, при которых употребление малинового варенья может навредить. По словам терапевта Натальи Другаковой, чай с ним лучше не пить при аллергии, кожных заболеваниях, диабете, язве желудка и панкреатите.

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Unsplash

Оксана Попова
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