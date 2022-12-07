Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 декабря, 06:04

Росавиация продлила ограничения для аэропортов юга и центра России до 15 декабря

В России продлили ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части страны. Как сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта, в этот раз запрет будет действовать по меньшей мере до 15 декабря.

"Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 15 декабря 2022 года, 03:45 по московскому времени", — сказано в сообщении.

Так, ограничения распространяются на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. При этом остальные российские авиагавани продолжают работать в штатном режиме.

Росавиация продлила ограничения для аэропортов юга и центра России до 3 декабря

Росавиация продлила ограничения для аэропортов юга и центра России до 3 декабря

Ранее Лайф сообщал о том, что все 53 российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования. В их числе "Леонардо" (разработана "Ростехом" и "Сиреной") и ТАИС (разработана ОРС).

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров