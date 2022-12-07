"Нарастает чувство страха": В Китае вынесли неутешительный вердикт Европе и Америке

В Китае предрекли Европе и Америке начало сложных времён. Как пишет местная Global Times, страны всерьёз опасаются ухудшения своего геополитического положения, ведь западной гегемонии пришёл конец.

"Европа начинает беспокоиться из-за снижающейся роли в мире на фоне неразрешённых кризисов и появления новых, из-за чего у неё нарастает чувство страха", — пишет китайская газета.

Судя по нынешней обстановке в мире, Восток идёт на подъём, пока Запад показывает упадок с последующим переходом к многополярному миру. По словам автора материала, для них уже прошли "старые добрые времена". И если США ещё находятся в относительном упадке, то Европа — в абсолютном. При этом между ЕС и Штатами нарастает стратегическое соперничество, которое негативно сказывается на европейской промышленности.