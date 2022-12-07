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7 декабря, 05:30

"Нарастает чувство страха": В Китае вынесли неутешительный вердикт Европе и Америке

Global Times заявила о страхе Европы из-за кризисов и абсолютного упадка

В Китае предрекли Европе и Америке начало сложных времён. Как пишет местная Global Times, страны всерьёз опасаются ухудшения своего геополитического положения, ведь западной гегемонии пришёл конец.

"Европа начинает беспокоиться из-за снижающейся роли в мире на фоне неразрешённых кризисов и появления новых, из-за чего у неё нарастает чувство страха", — пишет китайская газета.

Судя по нынешней обстановке в мире, Восток идёт на подъём, пока Запад показывает упадок с последующим переходом к многополярному миру. По словам автора материала, для них уже прошли "старые добрые времена". И если США ещё находятся в относительном упадке, то Европа — в абсолютном. При этом между ЕС и Штатами нарастает стратегическое соперничество, которое негативно сказывается на европейской промышленности.

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Кстати, ранее в Китае указали на единство с Москвой в неприятии однополярной гегемонии. Как заявил министр иностранных дел Китая Ван И, оба государства не согласны с ней. При этом дипломат добавил, что обе страны выступают против применения грубой силы. По его словам, именно такая позиция находится на верной стороне и отвечает тенденциям современности.

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ТАСС / DPA / Jens Kalaene

Николь Вербер

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