"Спектакль окончен": Захарова иронично ответила на отказ Эстонии принимать беженцев с Украины
Захарова ответила на отказ Эстонии принимать беженцев с Украины песнями Полины Гагариной
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова иронично отреагировала на отказ Эстонии принять новую волну беженцев с Украины. По её словам, для описания данной ситуации прекрасно подойдут песни российской певицы Полины Гагариной.
"Даже не знаю, какая из двух песен Полины Гагариной больше подходит для описания этой новости: "Спектакль окончен" или "Драмы больше нет", — написала Захарова в телеграм-канале.
Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна не сможет принять новую волну украинских беженцев. Вместе с тем она выразила уверенность, что этим гражданам обязательно поможет Финляндия. По её словам, Таллин помогает Незалежной восстановить инфраструктуру, чтобы не уезжали оттуда и смогли жить там.
Ранее также стало известно, что количество украинских беженцев, оказавшихся в Великобритании бездомными, за последний месяц выросло почти на треть (30%). Это происходит из-за того, что всё больше британских семей, принявших переселенцев, отказывают им в поддержке. Причиной этому, в частности, рекордная за 40 лет инфляция.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ