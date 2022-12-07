Проект оборонного бюджета США включает меры по исключению России из G20

США намерены добиться исключения России из G20. Об этом стало известно из проекта оборонного бюджета страны, согласованного профильными комитетами обеих палат Конгресса.

"Проект предусматривает <...> исключение российских правительственных служащих из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров", — говорится в документе.

Также утверждается, что проект бюджета требует принять шаги, необходимые для продвижения такой политики.