В США согласовали рекордный проект оборонного бюджета
Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на рекордные 858 млрд долларов
Комитеты обеих палат Конгресса США по делам вооружённых сил одобрили проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в сумме 858 млрд долларов. Об этом говорится в совместном письменном заявлении комитетов.
Как сообщается, бюджет будет вынесен на голосование в Палате представителей на этой неделе, затем к нему приступит Сенат. Итоговый проект бюджета будет направлен президенту США Джо Байдену на подпись.
Как указывается в документе, бюджет включает не менее 800 млн долларов на помощь Украине, что на 500 млн больше, чем запрашивал Белый дом. Кроме того, он одобряет полное финансирование программы стратегических бомбардировщиков шестого поколения B-21a, способных нести ядерное оружие.
Ранее Лайф писал, что США и Великобритания заключили партнёрство для снижения зависимости от энергоресурсов РФ. Отвечать за инициативу будет совместная целевая группа, которую возглавят высокопоставленные представители двух стран.
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