В США согласовали рекордный проект оборонного бюджета

Комитеты обеих палат Конгресса США по делам вооружённых сил одобрили проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в сумме 858 млрд долларов. Об этом говорится в совместном письменном заявлении комитетов.

Как сообщается, бюджет будет вынесен на голосование в Палате представителей на этой неделе, затем к нему приступит Сенат. Итоговый проект бюджета будет направлен президенту США Джо Байдену на подпись.

Как указывается в документе, бюджет включает не менее 800 млн долларов на помощь Украине, что на 500 млн больше, чем запрашивал Белый дом. Кроме того, он одобряет полное финансирование программы стратегических бомбардировщиков шестого поколения B-21a, способных нести ядерное оружие.