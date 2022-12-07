Британия и США заключили партнёрство для снижения зависимости от энергоресурсов РФ

Великобритания и США заключили новое партнёрство в сфере энергетической безопасности, которое нацелено на сокращение мировой зависимости от энергоносителей России. Соответствующее заявление сделали британский премьер Риши Сунак и американский президент Джо Байден.

"В рамках нового партнёрства... Великобритания и США будут вести работу по снижению глобальной зависимости от российского экспорта энергоносителей, стабилизации энергетических рынков и активизации сотрудничества в области энергоэффективности", — говорится в тексте заявления политиков.

Отвечать за инициативу будет совместная целевая группа, которую возглавят высокопоставленные представители двух стран. Стороны намерены добиться стабилизации энергетических рынков, снизить спрос и обеспечить надёжность поставок в краткосрочной перспективе.