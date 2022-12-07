Британия и США заключили партнёрство для снижения зависимости от энергоресурсов РФ
Великобритания и США заключили новое партнёрство в сфере энергетической безопасности, которое нацелено на сокращение мировой зависимости от энергоносителей России. Соответствующее заявление сделали британский премьер Риши Сунак и американский президент Джо Байден.
"В рамках нового партнёрства... Великобритания и США будут вести работу по снижению глобальной зависимости от российского экспорта энергоносителей, стабилизации энергетических рынков и активизации сотрудничества в области энергоэффективности", — говорится в тексте заявления политиков.
Отвечать за инициативу будет совместная целевая группа, которую возглавят высокопоставленные представители двух стран. Стороны намерены добиться стабилизации энергетических рынков, снизить спрос и обеспечить надёжность поставок в краткосрочной перспективе.
Ранее Лайф писал, что США открестились от планов пополнять свой резерв российской нефтью. Так Белый дом ответил на вопрос о некогда озвученных намерениях американской администрации о планах закупки чёрного золота из РФ при цене в $70 за баррель.
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