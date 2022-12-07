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7 декабря, 02:02

Орбан пригрозил ЕС долговой ямой из-за поддержки Украины

Премьер Венгрии Орбан предрёк ЕС долговую яму из-за необдуманной поддержки Украины

Европейский союз может попасть в долговую яму из-за необдуманной поддержки Украины. Об этом в "Твиттере" написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, также опровергнув данные о том, что Будапешт наложил вето на транш в размере 18 млрд евро Украине.

"Это дезинформация. Венгрия готова предоставить финансовую помощь Украине на двусторонней основе. Никакого вето, никакого шантажа", — пояснил Орбан.

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Венгерский премьер подверг критике идею решения этой проблемы за счёт увеличения долга. Он уверен: если ЕС продолжит идти по этому пути, повернуть назад Брюссель уже не сможет. Орбан добавил, что в основе сильного будущего Европы должны лежать сильные государства, а не "огромная куча долгов".

Ранее Лайф писал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила риск новой торговой войны ЕС с США из-за закона о снижении инфляции. По её словам, это может спровоцировать распространение недобросовестной конкуренции, закрытие рынков и нарушение важных цепочек поставок.

Обложка ©

ТАСС / АР / Darko Vojinovic

Юлия Коновалова

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