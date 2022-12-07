В США рассказали, как противоречия с ЕС вылились в скандал

Между Вашингтоном и его европейскими союзниками возникли серьёзные разногласия из-за экономической политики, которые вылились в скандал. Об этом пишет обозреватель Foreign Policy Эдвард Олден.

"В течение нескольких месяцев раздавалось лишь тихое ворчание, но на прошлой неделе недовольство вырвалось наружу", — сообщает журналист.

По его словам, комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон объявил об отказе от участия в заседаниях Совета ЕС — США по торговле и технологиям, лючевого координационного органа трансатлантической экономической политики. Комиссар считает главным "сохранение конкурентоспособности промышленной базы Европы".

Автор материала уверен, что противоречия между США и ЕС усугубил конфликт на Украине, вдобавок цены на природный газ во многих странах Евросоюза в десять раз превышают американские, что ставит европейскую промышленность в "крайне невыгодное конкурентное положение".