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7 декабря, 01:30

В США рассказали, как противоречия с ЕС вылились в скандал

FP: Разногласия между США и ЕС из-за экономической политики обернулись скандалом

Между Вашингтоном и его европейскими союзниками возникли серьёзные разногласия из-за экономической политики, которые вылились в скандал. Об этом пишет обозреватель Foreign Policy Эдвард Олден.

"В течение нескольких месяцев раздавалось лишь тихое ворчание, но на прошлой неделе недовольство вырвалось наружу", — сообщает журналист.

По его словам, комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон объявил об отказе от участия в заседаниях Совета ЕС — США по торговле и технологиям, лючевого координационного органа трансатлантической экономической политики. Комиссар считает главным "сохранение конкурентоспособности промышленной базы Европы".

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Автор материала уверен, что противоречия между США и ЕС усугубил конфликт на Украине, вдобавок цены на природный газ во многих странах Евросоюза в десять раз превышают американские, что ставит европейскую промышленность в "крайне невыгодное конкурентное положение".

Ранее Лайф писал, что в Еврокомиссии намерены принимать ответные меры из-за закона о снижении инфляции США. При этом Евросоюз продолжит работать с Вашингтоном для урегулирования противоречий, которые появились после принятия нового закона.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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