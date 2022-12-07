Паттинсон сыграл главную роль в новом фильме режиссёра оскароносных "Паразитов"

Компания Warner Bros. Pictures выпустила первый тизер фильма "Микки-17" с Робертом Паттинсоном в главной роли. Видео опубликовано на канале в "Ютубе".

Режиссёром картины выступил Пон Чжун Хо, который известен по комедийной драме "Паразиты", который взял четыре номинации "Оскара" в 2020 году. А главная роль досталась звезде "Сумерек" и "Бэтмена" Роберту Паттинсону. В тизере актёр изображён лежащим в футуристичной капсуле. Вполне может быть, что это сцена клонирования.

Данный проект основан на романе "Микки-7" Эдварда Эштона. Премьера "Микки-17" запланирована на 29 марта 2024 года.