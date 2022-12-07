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7 декабря, 01:14

Паттинсон сыграл главную роль в новом фильме режиссёра оскароносных "Паразитов"

Опубликован тизер фильма "Микки-17" с Робертом Паттинсоном в главной роли

Компания Warner Bros. Pictures выпустила первый тизер фильма "Микки-17" с Робертом Паттинсоном в главной роли. Видео опубликовано на канале в "Ютубе".

Режиссёром картины выступил Пон Чжун Хо, который известен по комедийной драме "Паразиты", который взял четыре номинации "Оскара" в 2020 году. А главная роль досталась звезде "Сумерек" и "Бэтмена" Роберту Паттинсону. В тизере актёр изображён лежащим в футуристичной капсуле. Вполне может быть, что это сцена клонирования.

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Данный проект основан на романе "Микки-7" Эдварда Эштона. Премьера "Микки-17" запланирована на 29 марта 2024 года.

Ранее Лайф рассказывал, что Universal Pictures опубликовала трейлер комедийного триллера "Кокаиновый медведь". Картина, основанная на реальной истории, расскажет о хищнике, который объелся наркотиков и сошёл с ума. В лесу с животным, жаждущим крови, встретятся полицейские, преступники, подростки и туристы.

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Обложка ©

YouTube / Warner Bros. Pictures

Иван Косицын

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