Паттинсон сыграл главную роль в новом фильме режиссёра оскароносных "Паразитов"
Опубликован тизер фильма "Микки-17" с Робертом Паттинсоном в главной роли
Компания Warner Bros. Pictures выпустила первый тизер фильма "Микки-17" с Робертом Паттинсоном в главной роли. Видео опубликовано на канале в "Ютубе".
Режиссёром картины выступил Пон Чжун Хо, который известен по комедийной драме "Паразиты", который взял четыре номинации "Оскара" в 2020 году. А главная роль досталась звезде "Сумерек" и "Бэтмена" Роберту Паттинсону. В тизере актёр изображён лежащим в футуристичной капсуле. Вполне может быть, что это сцена клонирования.
Данный проект основан на романе "Микки-7" Эдварда Эштона. Премьера "Микки-17" запланирована на 29 марта 2024 года.
Ранее Лайф рассказывал, что Universal Pictures опубликовала трейлер комедийного триллера "Кокаиновый медведь". Картина, основанная на реальной истории, расскажет о хищнике, который объелся наркотиков и сошёл с ума. В лесу с животным, жаждущим крови, встретятся полицейские, преступники, подростки и туристы.
Новости
YouTube / Warner Bros. Pictures