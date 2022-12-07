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7 декабря, 01:46

Жителям Центральной России пообещали потепление до нуля к выходным

Вильфанд: Температура воздуха в Центральной России к концу недели повысится на 10 градусов

В Центральной России температура воздуха к концу нынешней недели повысится на десять градусов. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, столбики термометров к выходным будут стремиться к нулевой отметке.

"В конце недели температура в Центральной России повысится на десять градусов от начала недели. Столбик термометра к выходным будет стремиться к нулевой отметке", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".

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Ранее сообщалось, что в Москве в ближайшую пятницу, 9 декабря, может выпасть до 40% от месячной нормы снега. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, к выходным в столице должно нормализоваться атмосферное давление, а температура воздуха поднимется до нуля градусов.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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