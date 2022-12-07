Жителям Центральной России пообещали потепление до нуля к выходным

В Центральной России температура воздуха к концу нынешней недели повысится на десять градусов. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, столбики термометров к выходным будут стремиться к нулевой отметке.

"В конце недели температура в Центральной России повысится на десять градусов от начала недели. Столбик термометра к выходным будет стремиться к нулевой отметке", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".