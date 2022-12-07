Россия изучает три варианта ответа на потолок цен на нефть, узнали СМИ

Власти России рассматривают три варианта ответа на введённый западными странами потолок цен на импорт нефти. Как сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на свои источники в кабмине, окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Первым вариантом ответа может стать полный запрет на продажу чёрного золота странам, поддержавшим ограничение, в том числе если они приобретают сырьё у РФ не напрямую, а через государства-посредники или даже их цепочку. По информации газеты, поставка топлива будет блокироваться, если формально российскую нефть будет покупать нейтральная страна, но её конечным получателем станет член G7.

Второй вариант предполагает запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен вне зависимости от того, какая страна выступает получателем. Ещё один обсуждающийся вариант — это введение так называемой индикативной цены, то есть определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении дисконта продажа будет запрещена.