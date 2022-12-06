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6 декабря, 09:42

"Рубят сук, на котором сидят": МИД указал Западу на большой просчёт из-за потолка цен на нефть

Замглавы МИД РФ Рябков — о введении потолка цен на нефть: Рубят сук, на котором сидят

Вашингтон вместе с партнёрами из Европы введением потолка цен на российскую нефть "рубят сук, на котором сидят", заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков журналистам.

"США, прибегая к подобного рода приёмам и подтягивая под свои решения союзников собственных в Европе, по большому счёту рубят сук, на котором сидят, потому что о какой глобализации, о каком мировом рынке чего бы то ни было после происходящего можно говорить? В угоду попыткам посильнее нажать, надавить на Россию, найти способы, как осложнить нам жизнь, нарушаются азы функционирования мирового хозяйства", — объяснил дипломат.

Он подчеркнул, что введение ценового потолка на нефть нарушает азы мирового хозяйства. Вместе с тем замглавы МИД РФ выразил уверенность в том, что покупатели российского топлива найдутся. По его словам, интересы страны в сфере торговли энергоресурсами будут обеспечены.

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Напомним, 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемое морем российское чёрное золото, а со вчерашнего дня она будет пытаться вместе со странами G7 и Австралией ввести для остальных покупателей ценовой потолок 60 долларов за баррель на российскую нефть.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Андрей Бражников

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