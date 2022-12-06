Кардиолог рассказала, зачем 30-летним тонометр в аптечке
Кардиолог Быстрова рассказала, как правильно измерять давление электронным тонометром
Тонометр — прибор, нужный в любой аптечке, даже если вам всего 30 лет. О том, как правильно измерять давление и при каком образе жизни это необходимо, Лайфу рассказала врач-кардиолог, терапевт медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Елена Быстрова.
"Тридцатилетним людям тонометр также может пригодиться, потому что существуют случаи вазоренальной артериальной гипертензии. То есть повышение артериального давления ввиду патологии сосудов почек. Также молодые пациенты входят в группу риска артериальной гипертонии ввиду психосоматических факторов", — отметила эксперт.
По словам врача, достаточно большая доля "начинающих" гипертоников — это люди молодого возраста, 25–28 лет. Артериальная гипертензия у них регистрируется впервые, и при своевременном подборе терапии её можно сдерживать. Поэтому и необходим тонометр. Также регулярно измерять давление должны те, кто работает по ночам, а также курильщики и трудоголики, которые не соблюдают адекватный режим труда и отдыха.
Елена Быстрова также дала советы, как правильно измерить давление:
- более точные измерения делает механический тонометр;
- электронным тонометром надо измерять давление три раза подряд и записывать среднее значение;
- измерять показатели стоит не менее двух раз в день: один раз утром, через 10–15 минут после пробуждения, натощак, второй раз — перед сном.
А ранее кардиолог Юлия Фокина развеяла миф о пользе ежедневных 10 тысячах шагов. По её мнению, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний человеку необходимо проходить от 2,3 до 4,6 тысячи шагов в день.
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