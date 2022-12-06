Кардиолог рассказала, зачем 30-летним тонометр в аптечке

Тонометр — прибор, нужный в любой аптечке, даже если вам всего 30 лет. О том, как правильно измерять давление и при каком образе жизни это необходимо, Лайфу рассказала врач-кардиолог, терапевт медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Елена Быстрова.

"Тридцатилетним людям тонометр также может пригодиться, потому что существуют случаи вазоренальной артериальной гипертензии. То есть повышение артериального давления ввиду патологии сосудов почек. Также молодые пациенты входят в группу риска артериальной гипертонии ввиду психосоматических факторов", — отметила эксперт.

По словам врача, достаточно большая доля "начинающих" гипертоников — это люди молодого возраста, 25–28 лет. Артериальная гипертензия у них регистрируется впервые, и при своевременном подборе терапии её можно сдерживать. Поэтому и необходим тонометр. Также регулярно измерять давление должны те, кто работает по ночам, а также курильщики и трудоголики, которые не соблюдают адекватный режим труда и отдыха.

Елена Быстрова также дала советы, как правильно измерить давление: более точные измерения делает механический тонометр;

электронным тонометром надо измерять давление три раза подряд и записывать среднее значение;

измерять показатели стоит не менее двух раз в день: один раз утром, через 10–15 минут после пробуждения, натощак, второй раз — перед сном.