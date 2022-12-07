На Западе заявили о "взрывоопасном" вопросе в отношении Украины

Политики на Западе избегают обсуждения вопроса о вступлении Украины в НАТО из-за взрывоопасности темы. Об этом написала обозреватель Politico Лили Байер.

"Эта тема настолько потенциально взрывоопасна, что многие союзники по НАТО стараются даже не говорить о ней", — пояснила автор статьи.

По словам автора, перспектива членства Украины в НАТО остаётся "запрещённой темой", несмотря на преодоление Европой и США "одного табу за другим". Выступление украинского лидера Владимира Зеленского о вступлении страны в альянс по ускоренной процедуре "застало врасплох многих ближайших партнёров Киева и вызвало у некоторых недовольство", указала она.