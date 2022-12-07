Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 декабря, 03:51

На Западе заявили о "взрывоопасном" вопросе в отношении Украины

Politico: Западные политики избегают взрывоопасной темы о присоединении Украины к НАТО

Политики на Западе избегают обсуждения вопроса о вступлении Украины в НАТО из-за взрывоопасности темы. Об этом написала обозреватель Politico Лили Байер.

"Эта тема настолько потенциально взрывоопасна, что многие союзники по НАТО стараются даже не говорить о ней", пояснила автор статьи.

Макрон призвал включить гарантии для России в будущую архитектуру безопасности Европы

Макрон призвал включить гарантии для России в будущую архитектуру безопасности Европы

По словам автора, перспектива членства Украины в НАТО остаётся "запрещённой темой", несмотря на преодоление Европой и США "одного табу за другим". Выступление украинского лидера Владимира Зеленского о вступлении страны в альянс по ускоренной процедуре "застало врасплох многих ближайших партнёров Киева и вызвало у некоторых недовольство", указала она.

Как писал Лайф ранее, сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла призвал дать России гарантии, что Украину не примут в НАТО. По его мнению, это необходимо, чтобы исключить конфликты в будущем.

В США назвали "одно из самых острых разногласий" с Украиной

В США назвали "одно из самых острых разногласий" с Украиной

Напомним, 30 сентября Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, это весьма холодно восприняли в самом альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме. А генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал Украине не торопиться двигаться к членству в альянсе, а озаботиться более важным вопросом.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров